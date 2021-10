Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ist jetzt bei Crunchyroll verfügbar

In wenigen Tagen wird das Videospiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles hierzulande erscheinen. Im Story-Modus erlebt ihr die Geschichte des Animes. Sie umspannt die Arcs von Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve bis Mugen Train.

Crunchyroll nimmt den Hype mit und bietet ab sofort die erfolgreiche erste Staffel im Programm an. Zuvor war und ist die Staffel bereits u. a. beim Amazon Prime Channel Animax Plus verfügbar*.

Nun also auch bei Crunchyroll, wo auch die neuen Folgen, die dieses Jahr in Japan ihre Premiere feiern, im Simulcast erscheinen. Die erste Folge des neu adaptierten Mugen-Train-Arcs ist bereits seit gestern verfügbar.

Japan in der Taishō-Ära. Viel passiert nicht im Leben des gutherzigen Jungen Tanjirō: Seinen friedlichen Alltag verbringt er damit Kohle zu verkaufen. Doch plötzlich verändert eine Tragödie alles: Ein blutrünstiger Teufel tötet seine gesamte Familie. Die einzige Überlebende, seine kleine Schwester Nezuko, verwandelt sich jedoch selbst auch in einen gewalttätigen Teufel. Um einen Weg zu finden, Nezuko zurück zu verwandeln und Rache für ihre Familie zu nehmen, brechen die beiden zu einer langen Reise auf. Seid gespannt auf ein Abenteuer voller blutiger Kämpfe, Schwertkämpfer und Teufel!

Der Trailer zu Demon Slayer

