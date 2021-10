Animal Crossing: Neue Direct zu New Horizons findet am 15. Oktober statt

Nintendo und Melinda haben den konkreten Ausstrahlungstermin für die kürzlich versprochene neue Spezial-Direct zu Animal Crossing: New Horizons verkündet. Am 15. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit erwartet euch eine 20-minütige neue Präsentation.

In dieser Präsentation sollen euch die neuen Inhalte vorgestellt werden, die euch im November erwarten. Animal-Crossing-Fans warten schon lange auf neue Updates für ihr Spiel und bald wird ihnen abgeholfen. Aktuell könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons Halloween-thematische Besonderheiten erleben.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo