Toy Soldier HD: Einige Gräben und Hindernisse führen zur dritten Verschiebung

Die Veröffentlichung von Toy Soldiers HD wird zum dritten Mal verschoben. Nach dem 30. September dürfen sich Fans von Spielzeugsoldaten nun auf den 21. Oktober freuen. Hintergrund sind neu auftretende Probleme in einzelnen Versionen.

Dazu erklärt man ganz transparent:

Das neue Datum basiert auf einem Problem mit der Ansicht des Leaderboards und einigen anderen kleineren Fixes, welche die Entwickler noch einmal angehen wollen. Statt die unterschiedlichen Versionen an verschiedenen Daten zu veröffentlichen, strebt das Team einen gleichzeitigen Launch auf allen Plattformen an. Das Leaderboard wird gerade repariert und sie sind sich sicher, dass am 21. Oktober alle Versionen erscheinen können.