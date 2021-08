Super Mario Bros. Film könnte einen 36 Jahre alten Charakter wieder auf die Bühne bringen

2018 kündigte Nintendo einen Animationsfilm zu Super Mario an. Der Film basiert auf Nintendos Spielereihe Super Mario Bros. und wird von Illumination Entertainment („Ich – Einfach unverbesserlich“) produziert. 2019 grenzte man den Start des Streifens auf 2022 ein. Seitdem war Ruhe – bis heute!

Heute gibt es erste Details zum Inhalt des Animationsfilms, wenn möglicherweise auch etwas unfreiwillig. Schauspieler und Comedian Sebastian Maniscalco war nämlich beim Bertcast-Podcast zu Gast und plauderte da relativ beiläufig aus, dass er eine Rolle im Super Mario Bros. Animationsfilm übernimmt.

„Ich spiele Spike, ihren Boss“, so Maniscalco. Und da beginnt auch schon die ziemlich tiefgreifende Mario-Lore. Foreman Spike war nämlich ein Charakter im NES-Spiel Wrecking Crew von 1985. In diesem Spiel, das noch vor Super Mario Bros. erschienen ist, versucht ihr in der Rolle von Mario mit einem schweren Hammer bestimmte Objekte zu zerstören.

Auch Spike, ein Vorarbeiter, war mit von der Partie. Er sabotierte aber ständig Marios Vorhaben. Spike tauchte auch noch einmal in Wrecking Crew ’98 von 1998 auf, das nur in Japan erschienen ist. Ansonsten spielte er keine große Rolle in der langen Mario-Geschichte.

Twitter-Nutzer Eponge2L, der auch auf den Podcast (danke VGC) aufmerksam gemacht hat, hat jedoch zwei alte Artworks zu Spike herausgekramt. Natürlich gibt es auch noch den Koopa Spike, aber ob er eine tragende Rolle in einem Film spielen würde? Die Annahme, dass es sich bei Spike um den Boss der Brüder handelt, hätte mehr Erzählpotenzial.

Eponge2L spekuliert zudem, dass es sich gut um Vorarbeiter Spike handeln könnte, da eine Baustelle auch gut zur Einführung von Donkey Kong passt, der laut einem Leak wohl angeblich auch im Film vorkommen soll.

Bildmaterial: Mario Tennis Aces, Nintendo / Camelot