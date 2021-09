Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist ab sofort bei Steam erhältlich

Das bisher nur für Nintendo Switch erhältliche Farming-RPG Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist seit gestern auch für PC-Steam erhältlich. Eine Woche lang gibt es 10 Prozent Rabatt auf das Grundspiel und das Bundle mit dem Season-Pass. Marvelous lässt dazu auch noch einen entsprechenden Launchtrailer folgen. Auch den kostenlosen DLC zu Sakuna: Of Rice and Ruin könnt ihr euch nun auf beiden Plattformen sichern.

Am Ende steht die Liebe

Euch erwarten viele Abenteuer (und viel Arbeit) im neuen Story of Seasons. Am Ende steht aber natürlich die Liebe. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen.

Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen. Wir hatten bereits die Switch-Version getestet.

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games