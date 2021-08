Story of Seasons: Pioneers of Olive Town lädt euch jetzt auf die Zwielichtinsel ein

Mitten in die Gamescom-Woche platzt Marvelous mit der Veröffentlichung des fünften Erweiterungspakets zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Der fünfte und letzte DLC im Rahmen des Season-Pass schaltet das Erweiterungspaket Zwielichtinsel frei. SpielerInnen erkunden hier ein brandneues Gebiet und treffen erneut auf vier neue Charaktere, die diesmal aus dem 3DS-Ableger Trio of Towns stammen.

Die Zwielichtinsel ist ein malerischer Ort, umgeben von einem lebhaften See, traditioneller Behausung und einem mysteriösen Schloss in der Ferne. SpielerInnen treffen hier auf Ludus, ein Alleskönner, der sich auf Haussanierung spezialisiert, Lisette, eine fröhliche und begabte Floristin, welche sich an Märchen erfreut, Moriya, ein strenger Geschäftsmann, und Tigre, ein Junge, der Ludus als Vorbild sieht und respektiert.

Mit zwei dieser Charaktere könnt ihr wieder eine tiefgründigere Beziehung entwickeln und das Glück ihres Lebens finden. Mit den Updates 1.0.7 und 1.0.8 gab es außerdem einige wichtige Neuerungen. So gibt es jetzt eine Ego-Perspektive beim Ansprechen von Charakteren. Die Patch-Notes gibt es auf der Website von Marvelous.

Falls ihr erst jetzt, da alle Inhalte verfügbar sind, zum Season-Pass greifen möchtet, findet ihr diesen nach wie vor zum Preis von 19,99 Euro im Nintendo eShop für Nintendo Switch.

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games