GRIS: Handelsversion und Collector’s Edition für Nintendo Switch jetzt vorbestellen

Spiele, die man mag, hat man gerne im Regal. Der Meinung sind zumindest einige von euch. GRIS mochten viele. Die physische Veröffentlichung war aber leider exklusiv und limitiert. Nun bekommt der Indie von Devolver Digital aber eine weitere Handelsversion spendiert. Und diesmal erscheint sie auch im breiten Handel.

Update, 7. September: Auch die Collector’s Edition findet den Weg in den Handel. Sie beinhaltet neben dem Spiel einen Soundtrack und ein 100-seitiges Artbook gegen einen angenehmen Aufpreis.

GRIS erschien zuerst für Nintendo Switch und PCs, später auch für PlayStation 4. Die neue Handelsversion bleibt aber Nintendo-Switch-Fans vorbehalten. Für PS4 gab es einst ebenfalls eine limitierte physische Veröffentlichung.

Gris ist ein hoffnungsvolles junges Mädchen, das in ihrer eigenen Welt verloren geht und mit einer schmerzhaften Erfahrung in ihrem Leben zu kämpfen hat. Ihre Reise durch die Trauer manifestiert sich in ihrer Kleidung, die ihr neue Fähigkeiten verleiht und damit hilft, sich besser in ihrer verblassten Realität zurechtzufinden. Während sich die Geschichte nach und nach entfaltet, wird Gris emotional wachsen und ihre Welt dann auf eine andere Art und Weise sehen – indem sie neue Wege findet, die sie mit ihren erweiterten Fähigkeiten erkunden kann.