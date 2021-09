Pokémon: Limitierte Oreo-Kekse mit Mew sorgen für Mondpreise bei Ebay

Oreo-Kekse mit Pokémon-Motiven. Was soll schon schiefgehen? In den sozialen Medien witzelten die Fans zur Ankündigung, nun würden sie auch bald Kekse sammeln.

Aus dem Spaß ist ernst geworden. Die Kekse gibt es bislang nur in den USA und so ist es erstmal nicht verwunderlich, dass Fans weltweit bei Ebay auch bei Preisen von 10 bis 100 Euro* noch zugreifen.

Besonders selten ist – oh Wunder – der Mew-Keks. Hier gibt es aktuell auf Ebay.com nicht nur Listings, sondern tatsächlich auch schon verkaufte Oreo-Mews für mehrere Hundert US-Dollar.

Es ist unklar, ob Scalper hier gegenseitig die Preise treiben. Auch sind einige der Listings bereits von Ebay gelöscht worden. So oder so, hier werden Kekse bei Ebay für Summen verkauft, die kaum nachvollziehbar sind. Oder würdet ihr in einem Café 15 Euro für einen Keks zum Kaffee hinblättern?

Auf der anderen Seite: Was ist schon normal. Wir „tauschen“ schließlich auch Papier mit Pokémon-Aufdrucken (sogenannte Pokémon-Karten) auf Flohmärkten gegen Papier, auf das Zahlen gedruckt sind.

Bildmaterial: Pokémon OREO, OREO, The Pokémon Company