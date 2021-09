Pokémon-Legenden: Arceus lockt mit exklusiven Vorbestellerboni in Großbritannien

Nintendo UK hat einen Vorbestellerbonus zu Pokémon-Legenden: Arceus angekündigt. Wer exklusiv bei MyNintendo in Großbritannien vorbestellt, kann sich ein Steelbook und eine Arceus-Figur als Bonus sichern.

Dieser Bonus ist bislang exklusiv für Großbritannien und den britischen MyNintendo-Store angekündigt. Wir dürfen es aber wohl als eine kleine Vorschau verstehen.

Angesichts der vielen Vorbestellerboni zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle dürfen wir auch hierzulande auf Vorbestellerboni zu Pokémon-Legenden: Arceus hoffen. Und dass Nintendo die Figuren und das Steelbook exklusiv für ein Land produziert, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.

In Deutschland gibt es zum kommenden Pokémon-Abenteuer bei Otto, Media Markt und Saturn sowie Amazon gleich vier unterschiedliche Vorbestellerboni. Es warten Sticker, noble Pins, ein Steelbook und Figuren. Das Steelbook ist derzeit allerdings ausverkauft.

Eine ganz neue Richtung

Arceus schlägt grundsätzlich in eine „ganz neue Richtung ein“, die geprägt ist von mehr Action- und Rollenspiel-Elementen. Die Region, in der Arceus spielt, heißt Hisui. Lange bevor sie als Sinnoh-Region bekannt wurde. Damals lebten Menschen und Pokémon nur selten in Harmonie miteinander.

Euer Auftrag ist es, den ersten Pokédex der Region überhaupt zu vervollständigen! Als Ausgangspunkt dient Jubeldorf, das gleichzeitig auch der Hauptsitz der Galaktik-Expedition ist. Kämpft ihr gegen Pokémon, dann zeigt sich eine Art rundenbasiertes Kampfsystem.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak