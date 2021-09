PlatinumGames äußert Interesse daran, Star Fox Zero auf Nintendo Switch zu bringen

PlatinumGames ist offen für die Idee, den Wii-U-Titel Star Fox Zero auf Nintendo Switch zu bringen. Das sagte Atsushi Inaba in einem neuen Interview mit VGC.

Star Fox Zero wurde ursprünglich 2016 für Nintendo Wii U veröffentlicht und von PlatinumGames gemeinsam mit Nintendo unter Aufsicht von Shigeru Miyamoto entwickelt.

Heute ist Star Fox Zero einer der wenigen größeren Wii-U-Spiele, die noch nicht für Switch portiert wurden. Ja, grüß dich Xenoblade Chronicles X. Im Interview sagte Atsushi Inaba, man sei „auf jeden Fall“ daran interessiert, wenn auch Nintendo ein Interesse daran äußern würde. Mögliche Änderungen müsste aber Miyamoto entscheiden.

„Es ist nicht cool, dass Leute ältere Spiele nicht spielen können, weil sie auf einer aktuellen Plattform nicht zur Verfügung stehen. Also natürlich, wir würden gerne jeden dieser älteren Titel auch auf neue Plattformen bringen“, so Inaba.

Kritik erhielt Star Fox Zero einst für das komplizierte Steuerungsschema. Das müsste für die Switch-Portierung sicher überarbeitet werden. „Da es sich um eine IP von Nintendo handelt, müssten die Ideen dazu von Miyamoto selbst stammen. Wir resptieren, was Miyamoto tun möchte“, so Inaba.

Bildmaterial: Star Fox Zero, PlatinumGames, Nintendo