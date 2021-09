My Nintendo: Neue Gratis-Prämie bringt euch einen Smartphone-Ring in Zelda-Optik

Jetzt geht’s aber Schlag auf Schlag bei My Nintendo! Ihr habt hoffentlich noch einige Platin-Punkte übrig? Heute könnt ihr euch die nächste Gratis-Prämie einsacken. Diesmal gibt es einen Smartphone-Ring.

Hab dein Smartphone mit diesem stylishen Ring fest im Griff. Die Belohnung wurde von Links legendärem Hylia-Schild inspiriert. Das Design basiert auf dem Item, wie es in The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch zu sehen ist. Verwende den Ring zum Halten deines Smartphones oder drehe ihn zur Verwendung als Aufsteller!