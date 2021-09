Deutsche Verkaufscharts: Das Duell zwischen Lost Judgment und Death Stranding

Lost Judgment ist vielleicht nichts für zarte Gemüter, aber etwas für die deutschen Verkaufscharts. Die Ermittlungen von Takayuki Yagami in Lost Judgment führen in der Debütwoche direkt auf Platz 1.

In den Xbox-Series-Charts führt die Spur nach ganz oben. Und in den PS5- und PS4-Hitlisten springen immerhin die Positionen 2 respektive 4 heraus. In den PS5-Charts muss sich Lost Judgment dem Bethesda-Hit Deathloop geschlagen geben, der den ersten Platz verteidigt. Hier landet Death Stranding: Director’s Cut übrigens auf Rang 3. Lost Judgment hat das Rennen also deutlich für sich entschieden.

Die PS4-Rankings werden von Grand Theft Auto V – Premium Edition und F1 2021 dominiert. Die Xbox-One-Charts zeigen GTA V und den Bus-Simulator 21 an der Spitze. Es ergibt sich das Bild, dass Neuheiten hierzulande bereits vorwiegend für die neue Generation gekauft werden.

Auch weitere Neuzugänge holen prominente Positionen. World War Z: Aftermath steigt immerhin auf Rang 6 in den Xbox-Series-Charts ein. Tormented Souls lehrt auf Platz 9 der PS5-Charts die alte Survival-Horror-Schule.

An der Nintendo-Switch-Spitze dreht weiterhin Mario Kart 8 Deluxe seine Runden. Es verweist Super Mario Party auf den zweiten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Lost Judgment, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio