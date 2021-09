Das Souls-like Wuchang: Fallen Feathers ist das neueste vielversprechende Projekt aus China

Leenzee Games hat mit einem 18-minütigen Gameplay-Video das Souls-Like Wuchang: Fallen Feathers angekündigt. Das Action-RPG wird von einem 80-köpfigen Indie-Studio in China entwickelt und soll für PCs und Next-Gen-Konsolen erscheinen. Man weist darauf hin, dass es sich bei den gezeigten Szenen noch um Pre-Alpha-Material handelt.

Ihr nehmt es auf eurer epischen Reise mit kampfverrückten Banditen, deformierten menschlichen Riesen und dämonischen Monstern auf. Dafür stehen euch Zweihandschwerter, Äxte und altes Schießpulver zur Verfügung.

Wuchang: Fallen Feathers spielt in den letzten chaotischen Jahren der Ming-Dynastie und erforscht die schönen Landschaften des kaiserlichen Chinas vor dem Hintergrund des Kampfes gegen eine mysteriöse Macht.

Kaiser Chongzhen hat sich gerade selbst gerichtet und es bricht ein Konflikt von Rebellen und Warlords um die Vorherrschaft aus. Banditen überfallen Dörfer, die ganze Ordnung ist dahin. Zu allem Überfluss ereignen sich mysteriöse Dinge.

Das Spiel basiert auf der Shu-Zivilisation, Sanxingdui, Jinsha und anderen historischen chinesischen Mythologien. Leenzee Games ist in Chengdu, China beheimatet. Das Studio wurde erst 2016 gegründet und vereint nach eigenen Angaben Entwickler, die schon an Fallout 4, Halo 5: Guardians und Horizon Zero Dawn gearbeitet haben.

Der Ankündigungstrailer zu Wuchang: Fallen Feathers

Bildmaterial: Wuchang: Fallen Feathers, Leenzee Games