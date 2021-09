Das malerische Beyond Eyes wird bald aus den digitalen Stores verschwinden

Beyond Eyes wird offenbar bald die digitalen Stores verlassen. Indie-Entwicklerin Sherida Halatoe hat bei Twitter am 2. September verkündet, dass das Vertriebsabkommen mit Publisher Team17 nicht verlängert wird. Noch dazu lässt sie kein gutes Haar an der Zusammenarbeit mit dem Publisher.

Logische Folge der Beendigung solcher Zusammenarbeiten ist, dass die Spiele anschließend nicht mehr digital verfügbar sind. Wann das für Beyond Eyes zutrifft, ist nicht klar. Sherida Halatoe kommunizierte kein Datum.

Dass Beyond Eyes danach über einen anderen Publisher wieder in die Stores kommt, hält Sherida Halatoe für unwahrscheinlich. „Leider nicht, weil meine ursprüngliche Demo in Zusammenarbeit mit ihren Entwicklern zur finalen Version geworden ist“, so die Entwicklerin.

Übernehmt die Rolle des blinden Mädchens Rae

In Beyond Eyes übernehmt ihr die Rolle des jungen Mädchens Rae, das blind ist und ihre übrigen Sinne nutzt, um die Welt um sich herum wahrzunehmen. Das resultiert in einer Art Welt aus Wasserfarbe, die sich sozusagen vor ihren Augen eröffnet und die auch ihr auf dem Bildschirm wahrnehmt.

Rae hat ihr Augenlicht als Kind bei einem Unfall verloren und ist noch heute davon traumatisiert. Laute Geräusche und öffentliche Orte meidet Rae. Trost findet Rae bei ihrer Katze Nani. Doch Nani verschwindet eines Tages… und Rae überwindet sich dazu, sich auf die Suche nach Nani zu begeben. In eine Welt voller Gefahren – und ihr helft ihr dabei.

Aktuell ist Beyond Eyes zufälligerweise Teil des Team17-Publisher-Sale bei Steam und für 2,59 Euro zu haben. Im PlayStation Store und im Xbox Store kostet Beyond Eyes 12,99 Euro.

Der alte Launchtrailer zu Beyond Eyes

