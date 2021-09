Japanische Verkaufscharts: Das Remake einer 20 Jahre alten Visual Novel startet durch

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 23. bis zum 29. August 2021 liegen vor. Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon kann sich mit der Switch- und der PS4-Version an die Spitze der Charts setzen.

Es handelt sich dabei um ein Remake der Visual Novel Tsukihime. Das Original erschien in Japan im Jahr 2000, es existieren auch Umsetzungen als Anime-Serie und Manga. Die Geschichte für Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon wird im Vergleich zum Original erweitert.

No More Heroes III, der Abschluss der Saga um Travis Touchdown, steigt auf Platz 9 mit nur knapp 8.000 verkauften Einheiten ein. Die Switch-Umsetzung von Trails into Reverie kann auch nur bei gut 6.000 Einheiten landen. In den Hardware-Charts gibt es keine nennenswerten Neuigkeiten.

01./00. [NSW] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex) (¥7.000) – 72.237 / NEW

02./00. [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex) (¥7.000) – 66.171 / NEW

03./01. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 15.671 / 2.788.621 (-11%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.838 / 4.009.933 (-6%)

05./04. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.860 / 2.153.053 (-10%)

06./06. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 12.023 / 2.348.554 (-11%)

07./02. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! (Konami) – 9.491 / 122.530 (-43%)

08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 8.536 / 4.397.935 (-4%)

09./00. [NSW] No More Heroes III (Marvelous) {2021.08.27} (¥6.800) – 7.951 / NEW

10./13. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 7.499 / 4.120.436 (+16%)

11./09. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) (¥5.980) – 7.381 / 864.873 (-10%)

12./00. [NSW] The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Clouded Leopard) – 6.227 / NEW

13./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.092 / 6.867.005 (-10%)

14./10. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.727 / 1.976.550 (-16%)

15./17. [NSW] Clubhouse Games (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 5.401 / 782.676 (-7%)

16./00. [PS4] Hitman 3 (H2 Interactive) {2021.08.26} (¥6.800) – 5.132 / NEW

17./12. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 4.978 / 224.508 (-24%)

18./15. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 (Konami) – 4.902 / 182.045 (-20%)

19./14. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi (Neos) – 4.366 / 180.428 (-31%)

20./20. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.363 / 3.931.244 (-6%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 63.254 (72.527)

PS5 – 20.154 (12.638)

XBS – 5.669 (5.782)

PS4 – 2.067 (943)

3DS – 509 (522)

via ResetEra, Bildmaterial: Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon, Aniplex, Type-Moon