Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 erhält eine Teaser-Webseite

In dieser Woche erscheint mit Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 eine Klassiker-Sammlung in der Neuauflage. Klar, die Namensgebung lässt schon stark vermuten, dass Prinny – oder besser gesagt NIS America – noch mehr auf Lager haben. Nun ist tatsächlich bereits eine Teaser-Webseite für Vol. 2 aufgetaucht. Neben einem Prinny im Pirouetten-Modus gibt es dort aber lediglich den Hinweis, dass man in neun Tagen wieder zurückkommen soll.

Welche NIS-Klassiker wünscht ihr euch für Vol. 2?

Bildmaterial: Prinny Presents NIS Classics Vol. 2, NIS America, Nippon Ichi Software