Pokémon: Plinfa-Fans staunen über das Plinfa-Plüsch in Übergröße

Pokémon-Plüschis in Lebensgröße sind keine Seltenheit. Aber sie gehen fast immer viral, auch weil die Fans so erfahren, wie groß dieses Pokémon eigentlich ist. Das ist natürlich kein Geheimnis, steht ja alles im Pokédex.

Zuletzt machte das lebensgroße Flegmon von sich reden. Heute erfahren wir von einem riesigen Plinfa, aber Moment mal. Das sieht ein bisschen zu groß aus, oder? Mit etwa 91 Zentimetern überragt es das Original, denn eigentlich ist ein Plinfa nur etwa 40 Zentimeter groß.

Das nicht lebensgroße, sondern übergroße Plinfa gibt es nun zum Vorbestellen im japanischen Pokémon Center. Die Auslieferung soll im Februar 2022 erfolgen. Mit 38.00 Yen (etwa 297 Euro) müsst ihr aber auch gut Geld für Groß-Plinfa hinlegen.

Das übergroße Plinfa kommt nicht von ungefähr. Neben Chelast und Panflam ist Plinfa eines der Starter-Pokémon der Sinnoh-Spiele. Und Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle stehen bekanntlich kurz vor ihrer Neuveröffentlichung als Remakes für Nintendo Switch.

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

via Siliconera, Bildmaterial: Pokémon Center, The Pokémon Company