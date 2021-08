Picross S: Mega Drive & Mark III Edition bietet Motive aus 59 Klassikern

Auf Picross-Fans wartet mit Picross S: Mega Drive & Mark III Edition seit gestern das nächste Rätselabenteuer. Praktisch, wenn ihr gleichzeitig auch Sega-Fans seid. Zahlreiche Charaktere aus Zeiten des Sega Mega Drive und Sega Master System warten nämlich darauf, als Picross-Rätsel wiederentdeckt zu werden.

Die vier bekannten Spielmodi Picross, Mega Picross, Color Picross und Clip Picross erwarten euch auch in Picross S: Mega Drive & Mark III Edition. Über 300 Rätsel gibt es in den Modi Picross und Mega Picross. 30 Color-Picross-Rätsel und 150 Teilrätsel in Clip Picross gibt es außerdem.

Auf der offiziellen Website findet ihr die 59 Spiele, aus denen sich das neue Picross zusammensetzt. Da wären beispielsweise Alex Kidd, Altered Beast, Fantasy Zone, Golden Axe, Out Run und Phantasy Star, Puyo Puyo oder Ristar, Sonic & Knuckles sowie Streets of Rage!

Picross S: Mega Drive & Mark III Edition kostet im eShop 9,99 Euro.

Bildmaterial: Picross S: Mega Drive & Mark III Edition, Jupiter