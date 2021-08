Medienbericht: GTA Remastered Trilogy existiert und erscheint auch für Nintendo Switch

Über eine Neuauflage von GTA-Spielen wird schon so lange berichtet, dass man fast glauben möchte, es gibt sie bereits. In den letzten Tagen sind die sozialen Medien und Foren wieder voll von dem Gerücht um die Neuauflage einer Trilogie.

Jetzt springt mit Kotaku auch ein großes Medium bei, das diese Gerüchte mit eigenen Quellen verifiziert haben möchte. Die GTA Remastered Trilogy würde tatsächlich existieren. Kotaku habe sich das aus drei verschiedenen Quellen bestätigen lassen.

Demnach sollen drei Spiele der Grand-Theft-Auto-Serie auf mehreren Plattformen erscheinen, darunter auch Nintendo Switch. Laut Kotaku sollen sich die Remaster bereits auf der Zielgeraden der Entwicklung befinden. Es würde sich demnach um Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City sowie Grand Theft Auto: San Andreas handeln.

Die Spiele würden mit der Unreal Engine bearbeitet, eine „Mischung aus alten und neuen Grafiken“. Spielerisch will man der PS2-Ära treu bleiben, hier sind also nicht viele Anpassungen zu erwarten, so klingt es. Auch die Benutzeroberfläche soll zwar etwas angepasst werden, aber den „alten, klassischen Stil“ bieten.

Laut Kotaku sollen die Remaster für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series sowie Nintendo Switch, PCs, Stadia und sogar Mobilgeräte erscheinen. Allerdings sollen PC und Mobilgeräte hinten anstehen, Rockstar würde sich auf die Konsolen konzentrieren.

Die Quellen von Kotaku würden auch bestätigen, dass die Remaster bei Rockstar Dundee entstehen. Das war auch schon Teil von bisherigen Gerüchten. Demnach würde Rockstar Dundee nicht nur bei den Remastern unterstützen, sondern auch bei der Next-Gen-Version von GTA V. Was dran ist an dieser Meldung? Das wird sich zeigen…

Bildmaterial: GTA Vice City, Rockstar Games