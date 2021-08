Mario Golf lässt euch den Ball jetzt durch New Donk City aus Super Mario Odyssey schlagen

Nintendo hat zu Mario Golf: Super Rush ein kostenloses Update mit neuen Inhalten veröffentlicht. Das Update, das bereits verfügbar ist, bringt euch mit dem Rang-Match einen brandneuen Spielmodus.

Mit New Donk City gibt es einen Kurs, in dem ihr den Golfball zwischen den Hochhäusern entlang schlagen könne. New Donk City ist dem beliebten Level aus Super Mario Odyssey nachempfunden! Die Stadt könnt ihr auch mit Toadette als neuen Charakter erkunden.

Außerdem hat man an der Bewegungssteuerung geschraubt. Nintendo verspricht, im Laufe des Jahres weitere Updates zu veröffentlichen. Einen kurzen Trailer zu den neuen Inhalten findet ihr hier.

Noch mehr Mario Golf? Holt euch die passende Gratis-Prämie bei My Nintendo!

Bildmaterial: Mario Golf: Super Rush, Nintendo, Camelot