Indie World: Info-Grafik zeigt, aus welchen Regionen der Welt die Spiele kommen

Nintendo nimmt „Indie World“ wörtlich und zeigt in einer neuen Info-Grafik, aus welchen Regionen der Welt die zuletzt vorgestellten Spiele der Indie World kommen. Eastward-Entwickler Pixpil arbeitet beispielsweise in Shanghai. Metal Slug Tactics entsteht bei Dotemu in Frankreich.

Axiom Verge 2, ein Ein-Mann-Projekt von Thomas Happ, wird in Amerika entwickelt. Die Visual Novel Necrobarista, die einen neuen DLC erhalten hat, wurde in Australien von Route 59 erschaffen.

Die folgende Grafik zeigt, aus welchen Regionen der Welt die Spiele stammen. Eine Übersicht über die letzte Ausgabe könnt ihr euch hier anschauen. Es war bunt und es war viel!

Bildmaterial: Nintendo