Gamescom 2021: Wahlkampf-Arena am Freitag schauen und dann Briefwahl beantragen

Am 26. September ist Bundestagswahl. Dass Politiker bei der Gamescom präsent sind, ist nicht neu. Aber im Lichte der bevorstehenden, wichtigen Wahlen natürlich umso interessanter.

Ihr solltet eure Wahlentscheidung sicher nicht nur auf einige Floskeln und Bekundungen bei einer Debatte im Rahmen einer Videospielmesse stützen. Aber wenn ihr noch keine Wahlentscheidung getroffen habt, kann es auch helfen.

Am 26. August um 10 Uhr findet die politische Eröffnung der Gamescom statt. Sie wird live gestreamt. Es gibt Grußworte von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Staatsministerin Dorothee Bär. Dazu wartet ein Einblick in das Motto: „Games: Die neue Normalität“.

Am Freitag, den 27. August um 12:30 Uhr findet dann die „Debatt(l)e Royale 2021“ statt. Ja, ein bisschen Augenrollen. Da war man sehr kreativ. Aber es kommt ja bekanntlich auf die Inhalte an. Über die sprechen in dieser Veranstaltung, die ausdrücklich auch „Wahlkampf-Arena“ genannt wird, Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen sowie von Die Linke.

Themen dabei: Bundestagswahl, Digitalisierung, Bildung und Schulen, Desinformation und Games-Standort Germany. Die Moderation übernehmen LeFloid und Tinkerleo.

Im Anschluss daran könnt ihr eure Briefwahl beantragen und müsst euch dann nicht sonntags ins Wahlbüro schleppen. Vielleicht könnt ihr es auch gar nicht, weil ihr in Quarantäne seid. Auf den meisten Wahlbenachrichtigungen gibt es einen QR-Code, mit dem das ganz einfach geht. Auf vielen Websites eurer Städte und Gemeinden finden sich auch schon Hinweise, wie die Briefwahl sonst noch beantragt werden kann.

Geht wählen!

Bildmaterial: Bild von Michael Schwarzenberger auf Pixabay