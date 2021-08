Die Switch-Portierung von Earth Defense Force 2017 erhält den Debüt-Trailer

D3 Publisher und Entwickler Sandlot haben zur Switch-Portierung von Earth Defense Force 2017 den ersten Trailer folgen lassen. Dieser zeigt verschiedene Gameplay-Einblicke und stellt vor allem sicher, dass ihr genau wisst, für welche Plattform nun portiert wird.

Damit geht die Switch-Retro-Offensive des EDF-Kosmos bereits in die zweite Runde. Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space machte den Anfang. Dies verkürzt die Wartezeit auf Earth Defense Force 6, welches noch in diesem Jahr in Japan erscheinen soll. Im nächsten Jahr folgt zudem die Switch-Portierung von Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair.

Earth Defense Force 2017 erscheint in Japan am 14. Oktober für Nintendo Switch. Das Spiel erschien bereits für Xbox 360 und PS Vita. Die Switch-Portierung basiert auf der Vita-Version. Die englische Namensgebung ist etwas verwirrend, es handelt sich aber um den dritten Teil der Reihe.