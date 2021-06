Earth Defense Force 6: Neuer Trailer und Gameplay-Material zeigen allerhand Gefahren

D3 Publisher und Sandlot haben viel neues Material zu Earth Defense Force 6 veröffentlicht. Im Trailer seht ihr die unterschiedlichen und teils recht seltsamen außerirdischen Gegner sowie die Charakterklassen. Mehr oder weniger dadurch ermutigte EDF-Rekruten können sich zudem im Mitschnitt eines Livestreams noch mehr Gameplay-Material anschauen.

Auf welchen Plattformen wir in die Schlachten ziehen können, ist noch nicht bekannt. In Japan soll es aber noch dieses Jahr so weit sein.

Trailer

Gameplay-Material von 57:30 bis 1:10:35

via Gematsu, Bildmaterial: Earth Defense Force 6, D3 Publisher, Sandlot