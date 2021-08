Beim Summer Sale von Black Screen Rec gibt es eine Vinyl mit Indie-Game-Music kostenlos

Black Screen Records hat heute den Summer Sale ausgerufen. Ihr kennt Black Screen Records, wenn ihr Game-Vinyls mögt. Das Kölner Label ist inzwischen Distributionspartner vieler US- und UK-Labels und erspart euch den teureren Import von Vinyls bei iam8bit oder Mondo. Aber auch selbst hat man einiges zu bieten.

Und es kommt noch ein bisschen besser. Mit dem Gutschein-Code „JPGAMES“ bezahlt ihr ab einem Warenwert von 10 Euro innerhalb von Deutschland keine Versandkosten!

Zum Summer Sale feiert man auch gleichzeitig 6-jähriges Bestehen und lässt alle Vinyl-Fans daran teilhaben. Die Compilation Sounds of Summer 2021 bekommt ihr komplett kostenlos. Ihr müsst lediglich die Versandkosten tragen. Auf der Vinyl findet ihr eine Auswahl von 14 Tracks aus Indie-Games wie Chained Echoes, Battle Bands oder Jitsu Squad.

Die ersten der guten Angebote sind schon ausverkauft, darunter eine Vinyl zu Death Stranding. Bleiben aber noch Vinyls zu Banjo-Kazooie, Celeste, Battletoads, Astro Bot, The Last of Us, Super Meat Boy Forever oder Vampyr! Und viele weitere.

Neben den Angeboten und der Gratis-Vinyl gibt es auch Restocks*. Für Vinyl-Fans immer besonders interessant. Mit dabei ist beispielsweise die Vinyl mit Musik von Benyamin Nuss*, Die bietet nicht nur Piano-Arrangements aus Final Fantasy, sondern auch Lost Odyssey und Blue Dragon!

Werbung – Bildmaterial: Black Screen Records