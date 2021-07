Atlus: Fünf bis sechs Projekte befinden sich beim Persona-Entwickler in Arbeit

In der Famitsu gibt es in dieser Woche ein neues Interview mit Atlus-Director Naoto Hiraoka, das einige interessante Details bietet. Wie wir wissen, arbeitet Atlus derzeit nicht nur an Shin Megami Tensei V, sondern auch schon an Persona 6. Atlus kündigte das Spiel zwar noch nicht offiziell an, räumte aber ohne Umschweife ein, daran zu arbeiten.

Das sind aber nicht die einzigen Projekte, denen man sich aktuell widmet. Naoto Hiraoka sagte im Interview mit der Famitsu, man arbeite an einer „Vielfalt von Titeln“ und hoffe, in Zukunft „einige Überraschungen abliefern“ zu können.

Dazu gehören auch Spiele von Vanillaware, für die Atlus als Publisher fungiert. Man wolle aber auch in „andere Atlus-Marken“ investieren. „Fünf bis sechs“ Projekte würden intern bei Atlus entstehen.

Nehme man Vanillaware und andere Zusammenarbeiten dazu, seien es zehn. Dazu zählt auch Project Re Fantasy, um das es leider weiterhin ruhig bleibt. „Stück für Stück“ würde man hier voranschreiten, erklärt Hiraoka.