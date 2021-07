The Ascent entführt euch in eine Cyberpunk-Welt und ist jetzt im Xbox Game Pass

Das Cyberpunk-Action-RPG The Ascent ist seit Donnerstag für Xbox Series, Xbox One und PCs via Steam erhältlich. Der Titel ist außerdem von Beginn an im Xbox Game Pass enthalten. Zur Veröffentlichung gibt es natürlich den obligatorischen Launchtrailer von Entwickler Neon Giant und Publisher Curve Digital.

The Ascent lässt sich am besten als Top-Down-RPG im Stile eines Diablo beschreiben. Gesteuert wird allerdings wie in einem Twin-Stick-Shooter mit zwei Sticks. Dies ermöglicht SpielerInnen das Zielen und Schießen auf mehrere Gegner gleichzeitig und auch auf Widersacher in unterschiedlichen Ebenen.

Offene Cyberpunk-Welt und Koop-Möglichkeiten

Dank des Cyberpunk-Settings gibt es auch allerlei Technik-Gadgets wie beispielsweise ein Hacking-Feature, auf das zurückgegriffen werden kann. Der Titel soll außerdem eine Open-World mit Schnellreise-Feature bieten und vollkommen ohne Ladezeiten auskommen. Als besonderes Extra haben die Entwickler einen lokalen Koop und einen Online-Koop-Modus für bis zu vier SpielerInnen eingebaut.

