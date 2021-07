Hironobu Sakaguchi: Der zweite Teil von Fantasian ist fast fertig

Fantasian ist das aktuelle Projekt von Hironobu Sakaguchi und Mistwalker, welches exklusiv für Apple Arcade erhältlich ist. Zumindest gilt das für den ersten Teil des Spiels, welches auf Diorama-Optik setzt. Wie wir wissen, steht jedoch noch ein zweiter Teil an. Dafür strebt man die zweite Jahreshälfte 2021 an und will wiederum weitere 20 bis 30 Stunden Unterhaltung bieten. Also nochmals derselbe Umfang wie der verfügbare erste Teil.

Sakaguchi auf Twitter: „Teil 2 ist fast fertig“

Einen genauen Termin für die Fortsetzung des Abenteuers gibt es auch heute nicht, aber Hironobu Sakaguchi machte auf Twitter nun Hoffnung, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte. „Der zweite Teil von Fantasian ist fast fertig“, so Sakaguchis Nachricht. Dazu fügte er ein Bild hinzu, das ihr als Artikelbild seht.

150 echte Dioramen als Hintergründe

Fantasian ist ein Mobile-Game, es bietet also keine ausufernden Spielmechaniken. Sakaguchi nutzt seine Erfahrungen aus dem (klassischen) Final-Fantasy-Franchise und erweitert diese um aktuelle und neue Quality-of-Life-Verbesserungen.

Dazu gehört das neue „Dimengeon Battle“-Feature. SpielerInnen können dank dieses Features Gegner in einen separaten Dungeon entsenden, um die tollen Orte der Welt (zunächst) ohne Unterbrechungen erkunden zu können. Später kann man die Monster dann im Dungeon erledigen.

Die Dioramen in Fantasian sind „echt“ – über 150 dieser Werke wurden von verschiedenen japanischen Künstlern erstellt und in das Spiel übertragen. Veteranen dieser Kunst haben mitgewirkt, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben.

Wir konnten mit Hironobu Sakaguchi kürzlich ein Interview führen, in welchem es neben Fantasian auch um Final Fantasy ging.

Habt ihr Fantasian gespielt und wie hat es euch gefallen? Oder wartet ihr noch auf eine Portierung auf weitere Plattformen?

