Tales of Arise: Seht das Eröffnungsvideo und hört den Theme-Song von Kankaku Perio

Für das heutige Tales of 2021 Summer Special hatte Bandai Namco unter anderem das Eröffnungsvideo zu Tales of Arise versprochen – und hat Wort gehalten. Der Eröffnungsfilm stammt aus der Feder von Ufotable. Im Hintergrund hört ihr HIBANA, den Theme-Song des Spiels von Kankaku Piero.

Bei Twitter (via RPGSite) bestätigte die japanische Rock-Band auch, dass es eine englische Version des Theme-Songs gibt. Dieser wird sicher für die westliche Version herhalten. Die westlichen PR-Abteilungen von Bandai Namco werden den Eröffnungsfilm sicherlich auch in Kürze veröffentlichen.

Wie gefällt euch das Eröffnungsvideo?

Mit Tales of Arise will Bandai Namco „die DNA des Franchises“ fortführen, gleichzeitig aber auch „neue Maßstäbe“ setzen. Vor allem auch grafisch. Der neue „Atmospheric Shader“ soll der Grafik einen handgezeichneten Touch verleihen.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021* hierzulande für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC-Steam. Wir konnten Tales of Arise bereits anspielen – schaut doch mal rein!

