Sonntagsfrage: Welcher Dragon-Quest-Teil ist euer Favorit?

Seitdem Square den Zusatz Enix im Namen trägt, besitzt es nicht nur eine der erfolgreichsten JRPGs in der Videospielbranche, sondern gleich zwei. Mit der Fusion im Jahre 2003 gewann das japanische Unternehmen neben den bereits vorhandenen Titeln zu Final Fantasy die Marke Dragon Quest hinzu. Bis heute erfreuen sich beide Marken großer Beliebtheit. Letztere feiert in diesem Jahr sogar ihren 35. Geburtstag.

Zu diesem schönen Anlass hat Square Enix bereits diverse schöne Sachen enthüllt. So erhält die Hauptreihe Dragon Quest XII: The Flames of Fate einen weiteren Ableger. Doch blicken wir heute nicht unbedingt in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Denn in der heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, welcher Dragon-Quest-Teil euer Favorit ist?

Ist es eventuell der dritte Teil der Reihe? Dieser kam in der Vergangenheit immerhin so gut bei den Fans an, dass der Titel ein HD-2D-Remake erhält. Eventuell wird es in der Zukunft noch mehr Remakes in dem Stil geben. Oder könnt ihr mit dem „alten Quatsch“ nichts anfangen und mögt die modernen Titel wie Dragon Quest XI lieber? Verratet es uns ebenfalls in den Kommentaren.



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 11. Juli