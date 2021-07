Resident Evil Village: Capcom veröffentlicht versprochenen Performance-Patch für PC-Steam

Letzte Woche sorgte ein Bericht von Digital Foundry für Aufsehen, der bestätigte, dass ein Hack zu Resident Evil Village die Performance des Spiels auf PCs tatsächlich erheblich verbessert. Der Hack entfernt den Kopierschutz des Spiels.

Das ist natürlich illegal, aber Fans ärgern sich verständlicherweise darüber, dass sie als KäuferInnen des Spiels eine schlechtere Version erhalten als NutzerInnen einer illegalen Version. Capcom versprach umgehend Nachbesserungen. Man würde bereits an einem Update arbeiten.

Heute hat man den Patch für PC-Steam nun veröffentlicht. Es wurden „Anpassungen vorgenommen, um die Anti-Piraterie-Technologie zu optimieren“, heißt es. Außerdem wird nun FidelityFX Super Resolution (FSR) von AMD unterstützt.

FSR ist eine Upscaling-Lösung, welche die Reduzierung der zu brechnenden Pixel die Bildwiederholungsrate verbessert. Anschließend wird hochskaliert. 4Players hat das hier super erklärt. Dort heißt es auch, der Patch würde tatsächlich Wirkung zeigen.

Bei Twitter beschweren sich Fans dennoch, dass Capcom überhaupt am Kopierschutz festhält. Capcom hatte in der Vergangenheit bereits den DRM-Schutz von Devil May Cry V entfernt, was damals vielen NutzerInnen erhebliche Verbesserungen brachte. Auch aus dem 2019 veröffentlichten Resident Evil 2 entfernte man nach der Veröffentlichung den Kopierschutz.

Capcom konnte erst vor ein paar Tagen bekannt geben, dass sich Resident Evil Village mittlerweile 4,5 Millionen Mal verkauft hat. Auch in Deutschland knackte man bereits die Marke von 100.000 Einheiten.

Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom