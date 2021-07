My Hero Academia: The Strongest Hero bekommt neue Bösewichte spendiert

Seit Ende Mai könnt ihr die Welt von My Hero Academia: The Strongest Hero auf euren Mobilgeräten unsicher machen. Das Spiel ist für Android bei Google Play und für iOS im App Store erhältlich. Inzwischen blickt man nach dem Start in Europa auf über 2 Millionen Downloads zurück.

Die Fans des Mobile-Games füttert man nun mit neuen Inhalten. Ein neues Update führt den berüchtigten Bösewicht Stain ein. Darüber hinaus wird sich noch in dieser Woche Tomura Shigaraki aus der Schurkenliga dem Kampf anschließen.

Eine Vorstellung gibt es zunächst zu Stain:

Mit seiner langen Reptilienzunge, dem tiefroten Schal und der Onyx-Rüstung hat sich Stain als Fan-Liebling in der My Hero Academia-Community erwiesen. Seine Spezialität, Bloodcurdle, lähmt seine Gegner und verlängert die Dauer ihrer Treffererholung, während er ihnen auch beim Ausweichen Schaden zufügen kann. Er ist definitiv ein starker S-Typ Held.

Ein kürzlich durchgeführtes Update erlaubt es SpielerInnen ab sofort außerdem, Premium-Charaktere durch Basisbeschwörungen einmal pro Tag kostenlos zu erhalten. Was euch in diesem Mobile-Ableger grundsätzlich erwartet, erfahrt ihr hier.

Ein kurzer Vorstellungstrailer zu Stain

Ein erster Blick auf Tomura Shigaraki

Bildmaterial: My Hero Academia: The Strongest Hero, A Plus Japan