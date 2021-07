Morde und Zeitreisen: Die Otome-Visual-Novel Bustafellows ist nun erhältlich

PQube veröffentlicht heute die Otome-Visual-Novel Bustafellows für Nintendo Switch und PC-Steam. Bei Steam gibt es sogar 10 % Rabatt. Das Spiel ist mit englischen Untertiteln und japanischen Stimmen verfügbar. Noch besser: Nintendo Switch erhält eine physische Veröffentlichung.

Eine Collector’s Edition beinhaltet neben dem Spiel ein Magazin, Artcards und einen Soundtrack. Ihr bekommt diese Edition bei Funstock für Switch und Steam. Entwickelt wurde das Otome von Extend, den Machern von Side Kicks!, und ist in Japan seit Dezember 2019 für Nintendo Switch und Mobilgeräte erhältlich.

Morde und Zeitreisen

Wir befinden uns in der amerikanischen Stadt New Sieg. Die Protagonistin Teuta hat dabei eine besondere Gabe: Die Journalistin kann für kurze Zeit in den Körpern von anderen Menschen in die Vergangenheit reisen. Dies nutzt sie, um an Informationen zu kommen und zu helfen. Als der betrügerische Anwalt Limbo vor ihren Augen getötet wird, versucht sie so, sein Leben zu retten. Sie geht dabei als eine andere Person in die Vergangenheit, um Limbo zu warnen. Was wird Teuta dadurch auslösen?

Es geht aber auch romantisch

Neben Limbo stehen vier weitere, ebenso dubiose Romanzen für Teuta bereit. Während Limbo als Anwalt auch Verbrecher mit großem Können verteidigt, ist Shu gar ein Mörder. Allerdings tötet er nur Auftragsmörder. Helvetica ist ein plastischer Chirurg und Experte darin, sein Aussehen zu verändern.

Mozu ist Pathologe bei der Polizei und streng wissenschaftlich, allerdings gibt es das Gerücht, er würde in seiner Freizeit auch Tiere sezieren. Als Boss der Unterwelt bezeichnet sich schließlich Scarecrow. Der Hacker hat gute Beziehungen und begeht Verbrechen wie Geldwäsche oder Diebstahl.

Gameplay

Es geht darum, Rätsel zu lösen und die Geheimnisse aufzuklären. Jeder der fünf Junggesellen hat zudem eine Nebengeschichte, welche man freischalten kann. Dazu gehören auch verschiedene Enden. Welches davon wird Teuta finden und wird es glücklich sein?

Der Launchtrailer zu Bustafellows

Bildmaterial: Bustafellows, PQube Games, Extend