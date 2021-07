Lost Judgment präsentiert sein Eröffnungsvideo und den Theme-Song

Publisher Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben heute während eines Livestreams das Eröffnungsvideo zu Lost Judgment veröffentlicht. Wie so oft bei Eröffnungsvideos könnt ihr dabei auch dem Theme-Song lauschen. „Rasen“ ist aus der Feder von jon-YAKITORY feat. Ado.

Lost Judgment wurde erst im Rahmen des „Judgment Day“-Events im Mai angekündigt. Das Sequel soll am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen

Das erwartet uns in Lost Judgment

Euch und Takayuki Yagami erwartet der nächste große Fall. Neben Kamurocho soll uns dieser übrigens auch nach Yokohama führen, welches SpielerInnen von Yakuza: Like a Dragon zuvor bereits ausführlich erkundet haben dürften.

Außerdem drücken wir in Lost Judgment die Schulbank! Im Rahmen seiner Ermittlungen soll Yagami nämlich auch einiges an Zeit an einer Highschool verbringen. Im Rahmen sogenannter „School Stories“ können SpielerInnen sich hier mit den Freuden und Leiden von Highschoolern auseinandersetzen, was in dramatischen wie humorvollen Interaktionen münden soll.

Damit SpielerInnen auch für die sicherlich wieder zahlreichen Keilereien in Lost Judgment gewappnet sind, rüstete man Yagami mit neuer Kampf-Expertise aus. Neben den bereits bekannten „Tiger“- und „Kranich“-Stilen, steht uns künftig auch der „Schlangen“-Stil zur Verfügung. Dieser soll auf das Kontern und Parieren von Angriffen ausgelegt sein.

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Judgment, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio