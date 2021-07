Kochira, Haha Naru Hoshi Yori zeigt die Beziehungen im neuen Trailer

Nippon Ichi Software hat den nächsten Trailer zur Visual Novel Kochira, Haha Naru Hoshi Yori (deutsch: Hier, von Mutter Erde) veröffentlicht. Für die Entwicklung zuständig ist Daisyworld, die Macher von Jinrui no Minasama he. Kochira, Haha Naru Hoshi Yori ist im Bereich Yuri angesiedelt.

Im neuen Video erhalten wir, trotz der eigentlich ernsten Grundthematik, einen Einblick in die eher entspannten Aktivitäten. Auch die Beziehungen sind ein wichtiger Faktor.

Ein Virus und sechs Überlebende

Ein Virus hat die Welt in den Abgrund getrieben. Wir schlüpfen in die Rolle von sechs Überlebenden, welche sich in den überwucherten Ruinen von Ikebukuro (ein Stadtteil von Tokio) durchschlagen müssen. Die Damen kamen ohne Erinnerungen auf einem verlassenen Kreuzfahrtschiff zu sich und kannten nur noch ihre Namen. Nun müssen sie gemeinsam überleben.

Dazu müssen sie vor allem Essen und eine Unterkunft organisieren. Mit der Zeit entwickeln sich auch die Beziehungen innerhalb der Gruppe. Natürlich gilt es auch, den Ursachen für den Zustand der Welt und das eigene Überleben auf den Grund zu gehen. Jede bringt dabei eigene Stärken mit.

Kochira, Haha Naru Hoshi Yori soll in Japan am 28. Oktober für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Kochira, Haha Naru Hoshi Yori, Nippon Ichi Software, Daisyworld