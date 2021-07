Deutsche Verkaufscharts: Bester Neueinsteiger in einer ruhigen Woche ist Dark Alliance

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts schlägt die Stunde der alten Bekannten. Nachdem es letzte Woche mit Scarlet Nexus und Mario Golf: Super Rush interessante und potente Neueinsteiger gab, geht es diesmal deutlich ruhiger zu.

Was haben GTA V, Die Sims 4 und Mario Kart 8 Deluxe gemeinsam? Sie sind mehrere Jahre alt. Und aktuell mal wieder an der Spitze der deutschen Verkaufscharts. GTA V – Premium Edition dominiert den Handel auf PS4 und Xbox One. Dahinter landen It Takes Two respektive Biomutant.

In den PS5-Charts gibt es mit Ratchet & Clank: Rift Apart sowie Demon’s Souls auch zwei „alte Bekannte“ an der Spitze. In den Xbox-Series-Charts hat sich mit It Takes Two und Scarlet Nexus an der Spitze nichts im Vergleich zur Vorwoche geändert.

Die Sims 4 dominiert natürlich die PC-Charts. In den PC-Charts zeigt sich wie immer ein besonders verzerrtes Bild, da die von GfK Entertainment ermittelten Verkaufscharts sich auf den Handel beziehen. Im PC-Segment wird aber zu 90 % digital gekauft.

Auf Nintendo Switch fährt mal wieder Mario Kart 8 Deluxe als Erster ins Ziel. Hier gibt es auf Platz 2 mit der Minecraft-Umsetzung für Nintendo Switch immerhin eine kleine Überraschung. Höchster Neuzugang ist in dieser Woche die Day One Edition von Dungeons & Dragons: Dark Alliance, die zum Auftakt die Positionen fünf (PS5) bzw. sieben (PS4) erreicht.

