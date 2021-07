Der Herr der Ringe: Gollum gibt euch endlich neue Einblicke zu Welt und Charakteren

Auf tiefe Einblicke zu Der Herr der Ringe: Gollum warten Fans schon lange. Heute hat Daedalic Entertainment bei Nacon Connect endlich die Hüllen fallen gelassen. Auf das Action-Adventure müssen wir zwar immer noch bis zum nächsten Jahr warten, im neuen Trailer bekommen wir aber einen Blick auf Umgebungen und Charaktere.

Der Herr der Ringe: Gollum erzählt die Geschichte des Rings aus der Sicht von Gollum. Dass der kein gewöhnlicher Videospiel-Held ist, sollte klar sein. Gollum ist kein traditioneller Held.

Er ist hin- und hergerissen zwischen zwei Persönlichkeiten. In dem neuen Entwickler-Video stellt Producer Harald Rieger die Charaktere und Umgebungen vor, auf die Gollum auf seiner Reise stößt. Dazu gehören der groteske Saurons Mund aus Mordor und der Elbenkönig Thranduil aus dem Düsterwald. Ihr Design orientiert sich dabei so genau wie möglich an den Büchern.

Der Fokus des Spiels liegt auf der Story, in der Gollum versucht, seinen begehrten Schatz zurückzuerlangen. Schleicht, klettert und springt durch gefährliche Gebiete, versteckt euch und versucht, nicht gefangen zu werden und irgendwie die Oberhand zu behalten.

Gollum ist zwar geschickt und hinterlistig, aber auch innerlich zerrissen. Gewinnt seine dunkle Seite die Macht? Oder bleibt ein Hauch von Vernunft in dem Wesen, das einst Sméagol war? Darauf sollen SpielerInnen Einfluss haben.

Der Herr der Ringe: Gollum soll im Herbst 2022 für PCs, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Bildmaterial: The Lord of the Rings: Gollum, Nacon, Daedalic Entertainment