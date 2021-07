Ghost of Tsushima: Director’s Cut schickt Jin auf neue Abenteuer

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, nun ist es offiziell. Ghost of Tsushima: Director’s Cut erscheint am 20. August für PlayStation 5 und PlayStation 4. Das verkündete Sucker Punch Productions Communications Manager Andrew Goldfarb im Rahmen eines neuen PlayStation-Blogeintrages.

Neue Abenteuer auf Insel Iki

Der Director’s Cut bringt einige Neuerungen mit sich, allen voran die neue Insel „Iki“. Auf diese fielen die Mongolen nämlich ebenfalls ein und locken damit natürlich auch Protagonist Jin in neue Abenteuer. Das neue Kapitel soll mit neuen Handlungssträngen, Charakteren, Feindestypen, Ausrüstungen und Techniken aufwarten. Und mit „Iki“ natürlich auch eine frische neue Umgebung bieten.







Während sowohl PS5- als auch PS4-SpielerInnen mit der Insel Iki in neue Gefilde vordringen können, erfreuen sich PS5-BesitzerInnen mit der Neuauflage an zusätzlichen, exklusiven Features. Sowohl das bekannte Hauptspiel, die Multiplayer-Ergänzung „Legends“ als auch die Erweiterung auf der Insel Iki sollen vom haptischen Feedback und den adaptiven Triggern des DualSense-Controllers Gebrauch machen.

Die PS5-Version unterstützt zudem 3D-Audio, verbesserte Ladezeiten, 4K-Auflösungsoptionen und 60 FPS. Außerdem soll die Fähigkeit von PlayStation 5, Filmsequenzen in Echtzeit zu rendern, nun auch bei japanischer Sprachausgabe Lippensynchonität ermöglichen.

Patch für die Originalversion

Der Speicherstand der Originalversion soll auf den Director’s Cut übernommen werden können. SpielerInnen der Originalversion sollen zudem – abseits der Neuauflage – mit einem Patch bedacht werden. Dieser ergänzt das Spiel um einige Updates, wie neuen Barrierefreiheit-Optionen, einen aktualisierten Fotomodus und die Möglichkeit zum Anvisieren von Zielen im Kampf.

Auch Ghost of Tsushima: Legends erwartet ein Update im Zuge der Neuauflage. Angedacht ist etwa ein neuer Modus, zu dem Goldfarb allerdings noch keine weiteren Infos teilte. Diese Updates stellt man SpielerInnen aus beiden Plattformen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Preis und Vorbestellerboni des Director’s Cut

Im Gegenteil zum Director’s Cut natürlich. Der dürfte zum Vollpreis über die Ladentheken gehen. BesitzerInnen der Originalversion erhalten die Möglichkeit zum Upgrade auf die Neuauflage. Dieser fällt allerdings nicht kostenfrei aus. Ein Upgrade der Originalversion auf die PS4-Variante des Director’s Cut soll 19,99 EUR kosten, auf die PS5-Variante hingegen 29,99 EUR. Hat man bereits den Director’s Cut für PS4 erworben, kann nachträglich ein Upgrade auf die PS5-Version erfolgen – das schlägt dann mit 9,99 EUR zu Buche.

Diverse Vorbestellerboni teilte Goldfarb im Zuge des Blogeintrags auch. Diese umfassen einen digitalen Mini-Soundtrack, ein digitales Artbook und diverse In-Game-Inhalte.

Freut ihr euch auf neue (und aufgefrischte alte) Abenteuer an der Seite von Jin?

Bildmaterial: Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Sony / Sucker Punch