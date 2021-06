Synchronsprecher Genzo Wakayama (Ansem, Präsident Shinra) im Alter von 88 Jahren verstorben

Synchronsprecher und Radiomoderator Genzo Wakayama ist am 18. Mai an Herzversagen verstorben. Wie Siliconera unter Bezug auf den japanischen Blog Ryokutya2089 berichtet, starb er in seinem Haus in Tokio.

Nach seiner Pensionierung beim Sender NHK arbeitete er weiter als Synchronsprecher und Radiomoderator. Bekannt ist seine Stimme den Videospielfans vor allem von Ansem der Weise aus Kingdom Hearts und zuletzt auch Präsident Shinra aus dem Final Fantasy VII Remake. Einst sprach er in den japanischen Veröffentlichungen der James-Bond-Filme auch Sean Connery.

Eine Liste der Arbeiten von Genzo Wakayama findet ihr bei Wikipedia.