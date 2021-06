Sonntagsfrage: Welche Pokémon-Generation ist euer Favorit?

In diesem Jahr feiern diverse Videospielreihen ihr Jubiläum. Darunter fallen ebenfalls die allseits bekannten Pokémon, die bereits 25 Jahre über die Bildschirme flimmern. Um dieses Vierteljahrhundert gebührend zu feiern, veröffentlichte The Pokémon Company und Nintendo bereits ein brandneues Pokémon Snap für Switch. Im November folgen die Remakes von den Editionen Diamant und Perl.

Bevor die vierte Generation neu erstrahlen kann, blicken wir in diesem Jubiläumsjahr auf alle Generationen der Pokémon zurück. Beginnend mit Rot und Blau/Grün und den ersten Schritten in Kanto, welche den Grundstein für die Serie legte. Es folgten die Reisen durch Johto, Hoenn, Sinnoh, Einall, Kalos, Alola und Galar. In jeder dieser Regionen kämpften Spieler*innen gegen zahlreiche Trainer, erklommen die Pokémon-Liga und wurden zum Pokémon-Meister. Dazu gab es mal mehr, mal weniger eine gute Geschichte.

Nichtsdestotrotz investierten viele Spieler*innen auf der ganzen Welt viel Zeit in den eigenen Spielstand. Doch in welcher Generation verging die Zeit für euch wie im Flug? Welche der acht Generationen ist euch am meisten in Erinnerung geblieben und warum? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage.

