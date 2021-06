Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin gibt bei Treehouse ausführliche Einblicke

Zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin haben wir in der zurückliegenden Woche viel gesehen. Das Spiel war bei den E3-Events, bei denen es dabei sein konnte, dabei. Bei Nintendo Direct wurde erneut ein Trailer gezeigt, aber richtig ins Detail ging es anschließend bei Nintendo Treehouse. Eine Aufzeichnung der ausführlich Vorstellung findet ihr unten.

Der Fokus liegt auf dem Kampfsystem und dabei, die Unterschiede zu den Hauptspielen der Reihe darzulegen. Euch erwartet übrigens auch ein Koop-Modus, in dem ihr Multiplayer-Quests mit FreundInnen bestreiten könnt. Am Ende von Treehouse werden auch einige amiibo-Funktionen thematisiert.

Falls euch das ausufernde Material noch nicht genug Aufschluss gibt, dürft ihr am 25. Juni selbst Hand anlegen. Dann erscheint eine spielbare Demo von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Die Daten der Demo sind in die Vollversion übertragbar.

In diesem Rollenspiel-Abenteuer erwartet die SpielerInnen der Ritt ihres Lebens. An der Seite ihrer Monstergefährten erkunden sie abwechslungsreiche Landschaften, sammeln Materialien, stellen nützliche Gegenstände für ihre abenteuerliche Reise her und stürzen sich in rundenbasierte Kämpfe.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 9. Juli 2021 für Nintendo Switch und PCs. Bei Amazon könnt ihr euch das Spiel bereits vorbestellen*. Wie ihr an die amiibo zum Spiel rankommt, lest ihr hier.

Monster Hunter Stories 2 bei Treehouse

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom