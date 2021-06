Mit diesem Code bekommt ihr das kostenlose PS4-Theme zum Pride Month

Im Rahmen des Pride Month verschenkt Sony ein buntes PS4-Theme an alle PlayStation-Fans! Dafür braucht ihr diesmal allerdings einen Code, den ihr im PlayStation Store einlösen müsst. Und das ist er:

XQF7–9JN4–3NQM

Darüber hinaus hat Sony Interactive Entertainment im PlayStation Store eine Auswahl an Spielen mit LGBTQ+-Themen zusammengestellt. Die über 50 Spiele für PS4 und PS5 einen LGBTQ+-Charaktere oder -Erfahrungen.

Angeführt wird die Liste von The Last of Us Part II, ihr findet aber auch Spiele wie Celeste, Outer Wilds oder Dragon Quest XI S in der Sammlung. Es handelt sich um eine Auswahl, nicht um einen Sale. Auch, wenn Spiele wie Life is Strange zufälligerweise aktuell reduziert sind.

Eine passende Spotify-Playlist hat man euch auch zusammengestellt!

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment