Inua: A Story In Ice And Time von ARTE und The Pixel Hunt schickt euch in die Kälte

ARTE hat gemeinsam mit The Pixel Hunt und Iko das neue Inua: A Story In Ice And Time vorgestellt. Ja, genau das ARTE, das ihr auch als Fernsehsender kennt. Als Digital Network hat ARTE schon einige Videospiele vertrieben, darunter Bury Me, My Love. Ein Instant-Messaging-Abenteuer über die Flucht aus dem Syrienkonflikt.

Inua: A Story In Ice And Time ist ein narratives Puzzle-Game, das derzeit für PCs und Mac geplant ist. Aktuell ist es im Rahmen des Steam Next Fest in Form einer Demo bei Steam spielbar.

Die Handlung widmet sich Taïna und Simon, die am gleichen Platz leben. Allerdings Jahrzehnte voneinander getrennt. Das Spiel ist inspiriert von den Inuit. SpielerInnen kontrollieren verschiedene Charaktere, indem sie auf ihre Gedanken Einfluss nehmen. Die Charaktere sind durch Raum und Zeit getrennt.

Die Ideen der SpielerInnen, die sie den Charakteren mit auf den Weg geben, werden den Lauf der Geschichte ändern. Dabei spielt natürlich auch die Vergangenheit und Zukunft eine Rolle. Änderungen in der Vergangenheit wirken sich auf die Zukunft aus.

Ein neuer Trailer gibt Einblicke in die Spielmechaniken.

Bildmaterial: Inua: A Story In Ice And Time, The Pixel Hunt, ARTE France