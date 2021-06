Deutsche Verkaufscharts: Ratchet & Clank oder Final Fantasy VII Remake Intergrade?

Wer macht das Rennen in den aktuellen deutschen Verkaufscharts? Ratchet & Clank: Rift Apart oder Final Fantasy VII Remake Intergrade? Die Antwort: Ratchet & Clank starten galaktisch durch. Ihr neues Abenteuer kann sich verdient an die Spitze der PS5-Charts setzen.

Aber auch die Abenteuer von Yuffie locken viele FF7-Fans noch einmal zur „Intergrade“-Fassung. Den DLC gibt es für BesitzerInnen der PS4-Version auch deutlich günstiger separat. Insofern ist ein zweiter Platz in den aktuellen deutschen PS5-Handelscharts aller Ehren wert.

Der dritte Neueinsteiger in den PS5-Charts heißt Chivalry 2 auf Rang 5. Resident Evil Village muss sich diesmal mit einem dritten Platz zufriedengeben. In den Xbox-Series-Charts kann Chivalry 2 sogar bis auf Rang 3 klettern. Dort kann Resident Evil Village die Spitze vor It Takes Two behaupten.

In der Last-Gen bleibt Biomutant beliebt, das sich einen zweiten Platz sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts erkämpft. Im PS4-Ranking dominiert weiterhin Grand Theft Auto V. In den Xbox-One-Charts holt Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Gold.

Weniger abwechslungsreich gestaltet sich (wie gewohnt) die Switch-Hitliste. Mario Kart 8 Deluxe fährt mal wieder als Erster über die Ziellinie. Diesmal gefolgt von Ring Fit Adventure. Die E3 bot allerdings genug Material, diese Topliste zumindest mal wochenweise etwas aufzurühren.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony, Insomniac Games