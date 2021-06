Dragon Star Varnir erscheint hierzulande am 3. August für Switch

Publisher Idea Factory hat die Veröffentlichung der Switch-Portierung von Dragon Star Varnir nun auch für den Westen datiert. Am 3. August soll es so weit sein. Die physische Version gibt es dabei aber nur im IFI’s Online Store und bei Limited Run Games. In der Ankündigung wird nur der IFI’s NA Store genannt. Der europäische IFI’s Online Store listet die Switch-Version noch nicht.

Hierzulande erschien das „Galapagos RPG“ im Jahr 2019 zunächst für PlayStation 4 und etwas später auch noch für PC-Steam. Wir hatten diese Veröffentlichung getestet.

Zephy und die Hexen

Der Protagonist Zephy hat nur ein Ziel: Hexen und Drachen zu bekämpfen. Drachen werden dabei aus Hexen geboren, wenn die Drachen nicht mehr kontrolliert werden können. Eine Hexe zu sein ist also ein tragisches Schicksal und auch Zephy sieht sich nach einem Zwischenfall mit Hexenkräften konfrontiert.

Kämpfe gegen Drachen finden in der Luft auf drei verschiedenen Ebenen statt. Hier helfen die Drachenkräfte, Gegner können sogar verschlungen werden, wenn diese geschwächt sind. Wird Zephy die Hexen retten können oder wird er diese opfern?

