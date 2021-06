Deutsche Verkaufscharts: Biomutant mutiert zum Gewinner der Woche

In der vorletzten Woche starteten die knuffigen Biomutanten noch etwas träge, jetzt haben sie aber richtig Gas gegeben. Das Kung-Fu-Abenteuer führte in der letzten Verkaufswoche gleich drei Rankings an. In den PS4- sowie Xbox-One- und PC-Charts grüßt Biomutant von ganz oben!

Grand Theft Auto V – Premium Edition (in den PS4-Charts) sowie Mass Effect: Legendary Edition (Xbox One) und Die Sims 4 (PC) haben jeweils das Nachsehen und holen den zweiten Platz.

Auf PS5 bleibt alles beim Alten. Hier kann der Sci-Fi-Shooter Returnal von Housemarque den zweiten Platz behaupten, aber an Resident Evil Village ist kein Vorbeikommen. In den Xbox-Series-Charts gelingt das hingegen It Takes Two, das an Resident Evil Village vorbei auf Plaz 1 zieht.

Auch in den Nintendo-Switch-Charts tauschen Mario Kart 8 Deluxe (eins) und Miitopia (zwei) die Spitzenposition.

via GfK, Bildmaterial: Biomutant, THQ Nordic, Experiment 101