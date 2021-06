Deep Insanity: Square Enix hat neues Cross-Media-Projekt angekündigt

Square Enix hat das neue Cross-Media-Projekt Deep Insanity angekündigt. Neben einem Anime und einem Manga wird es auch ein Videospiel geben, das derzeit für PC-Steam sowie Mobilgeräte für Japan angekündigt ist.

Deep Insanity: The Lost Child wird von Silver Link produziert. Der Anime geht im Oktober in Japan an den Start. Der Manga Deep Insanity: Nirvana ist bereits in der Monthly Big Gangan zu lesen.

Das Videospiel Deep Insanity: Asylum ist ein Free-to-Play-RPG mit Item-basierten In-App-Käufen. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, ihr wählt dabei eure Fertigkeiten aus. Es gibt auch Auto- und Highspeed-Funktionen.

Deep Insanity: Asylum (Videospiel)

Deep Insanity: The Lost Child (Anime)

Deep Insanity: Nirvana (Manga)

via Gematsu, Bildmaterial: Deep Insanity, Square Enix