Aluna: Sentinel of the Shards ist jetzt für Switch und PC-Steam erhältlich

Das Action-RPG Aluna: Sentinel of the Shards ist seit letzter Woche für Nintendo Switch und PCs erhältlich. Versionen für PS4 und Xbox folgen später, wie Digiart Interactive und N-Fusion Interactive kürzlich bekannt gaben. Dazu gibt es noch keine näheren Details.

Ein Action-RPG namens Aluna, da wird man ja irgendwie hellhörig. Woran erinnert das nur? Egal. 15,99 Euro legt ihr im eShop hin, 16,79 Euro kostet das Spiel bei Steam. Unten seht ihr den Launchtrailer.

In der Hauptrolle von Aluna steht Schauspielerin Paula Garces als Inka-Halbgöttin, die sich auf ein Abenteuer begibt, ihr mysteriöses Schicksal zu ergründen. Auf einem Streifzug durch die Inka-Geschichte gibt es alles, was das Inka-Fanherz begehrt: Klippen, gewaltige Dschungel und Tempel in vulkanischen Schluchten.

Aluna: Sentinel of the Shards folgt den Heldentaten von Aluna, der kriegerischen Tochter eines spanischen Konquistadors, und der südamerikanischen Naturgöttin Pachamama. Aufgewachsen im Spanien des frühen 16. Jahrhunderts, flieht Aluna in die Neue Welt, nur um zu erkennen, dass dies ihre wahre Heimat ist. Aluna: Sentinel of the Shards schickt unsere Heldin auf eine Reise durch die Inka-Mythologie, auf der sie versucht, das Amulett, das ihre göttliche Mutter ihr anvertraut hat, wiederherzustellen… und ihre wahre Bestimmung zu erfüllen.

Aluna ist aber nicht nur irgendein Action-RPG, sondern transportiert auch eine Botschaft. Der Aluna-Comic wurde von Paula Garces und Antonio Hernandez „als Reaktion auf die Unterrepräsentation von lateinamerikanischen und weiblichen Superhelden in der Unterhaltungsindustrie“ geschaffen.

Bildmaterial: Aluna: Sentinel of the Shards, Digiart Interactive, N-Fusion Interactive