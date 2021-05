The Legend of Tian Ding führt euch auf die Spuren des taiwanesischen Robin Hood

Der taiwanesische Entwickler CGCG hat mit Publisher Neon Doctrine den Side-Scroller The Legend of Tian Ding angekündigt. Das Spiel soll im Oktober für Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen und basiert auf dem „Robin Hood von Taiwan“, Liao Tianding.

Ihr spielt als Liao Tianding und seid Teil der Bürgerwehr von Taipeh, allerdings auch gesucht von den japanischen Behörden. Ihr nehmt es den Reichen und gebt es den Armen auf den Straßen in Taipeh im frühen 20. Jahrhundert. Präsentiert wird der Side-Scroller mit Manga-Snippets und allerhand Kung-Fu-Action.

