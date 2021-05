Sword of the Necromancer bekommt nachträglich eine Handelsversion spendiert

Das Roguelike Sword of the Necromancer bekommt nachträglich eine physische Veröffentlichung spendiert. Neben einer Standardversion für Nintendo Switch und PlayStation 4 wird es auch eine Ultra Collector’s Edition für beide Plattformen geben. Letztere könnt ihr bei UltraCollectors bereits vorbestellen.

Die Standardversion gibt es ebenfalls im Shop. Aus der Ankündigung geht nicht hervor, ob die Standardversion auch andernorts erhältlich sein wird.

Sword of the Necromancer ist ein Dungeon-Crawler Action-RPG mit Rogue-ähnlichen Elementen, in dem du deine besiegten Feinde wiederbeleben kannst, um sie an deiner Seite kämpfen zu lassen. Mach deine Feinde zu Verbündeten, indem du die verbotenen Kräfte des Schwert des Nekromanten einsetzt und Tama dabei hilfst, in die Tiefen des Dungeons zu gelangen, um genug Macht zu erlangen, um Koko von den Toten zurückzuholen.

Seht nachfolgend die Inhalte der Sammleredition und unten einen Trailer zum Spiel.

Ein aktueller Trailer zum Spiel

